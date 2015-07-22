QUARESMA İSTANBUL'A GELİYOR
Beşiktaş, transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma'nın İstanbul'a gelişini duyurdu.
Beşiktaş, transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma'nın İstanbul'a gelişini duyurdu.
Siyah-beyazlı ekibin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Transfer görüşmelerine başladığımız Ricardo Quaresma, bugün Lizbon üzerinden saat 18.05'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelecek. Quaresma, 22 Temmuz Çarşamba günü sabah 09.00'da ise Fulya'da bulunan Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolünden geçecek" denildi.
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