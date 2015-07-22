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quaresma: 'geldim, çünkü...'

QUARESMA: 'GELDİM, ÇÜNKÜ...'

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Portekizli eski oyuncusu Ricardo Quaresma, yeniden siyah beyazlı formayı giyeceği için mutlu olduğunu söyledi.

Tarih : 22 Temmuz 2015, 10:01
Puan Ver : Quaresma: 'geldim, Çünkü...'(6/10)6


Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Portekizli eski oyuncusu Ricardo Quaresma, yeniden siyah beyazlı formayı giyeceği için mutlu olduğunu söyledi.



Akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Portekizli oyuncu, BJK TV yayınına katıldı.



Taraftarın havalimanındaki coşkulu karşılamasına değinen Quaresma, "Yeniden Beşiktaş'ta oynayacak olmam benim için büyük bir keyif ve onur. Beşiktaş taraftarıyla aramızdaki bağı herkes biliyor. Burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarlara gösterdikleri duygu seli ve coşku için teşekkür ediyorum. Buna nasıl karşılık vereceğimi şimdiden düşünüyorum" dedi.



Beşiktaş taraftarının yeniden dönmesinde etkili olduğunu söyleyen 31 yaşındaki futbolcu, "Taraftarımızın bana duyduğu saygı ve sevgi burada olmamdaki en önemli sebep. Ayrıca başkanımızın ve yöneticilerimizin transferim sürecinde gösterdikleri ilgi gelmemde başrol oynadı. Yeni bir sayfa açıyorum. Dünle ilgili değil, bugün ve yarın ne olacağıyla ilgili konuşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



Quaresma, yapımı devam eden Vodafone Arena'da kupalar kazanmak istediğini aktararak, "Giyeceğimiz forma ve armamız aynı. Taraftarlarımız, İnönü'de gösterdikleri desteği yeni stadımızda da göstereceklerdir. Umarım tek değişen alacağımız kupaların sayısı olur ve çok kupa kazanırız" şeklinde konuştu.








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