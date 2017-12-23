QUARESMA, BU POZİSYONDAN SONRA İSYAN BAYRAĞINI AÇTI
Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Sivasspor maçında yerde kaldığı pozisyonda oyunu devam ettiren Cüneyt Çakır'a ilk yarı sonunda isyan etti.
Sivasspor - Beşiktaş maçının ilk yarısında Quaresma ile Cüneyt Çakır arasında devre arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Portekizli futbolcu uzun süre hakeme itiraz etti.
QUARESMA YERDE KALDI, ÇAKIR DEVAM ETTİRDİ
Öte yandan maçın ilk yarısının sonlarında Quaresma rakip ceza sahasına girerken iki Sivassporlu futbolcu ile yaşadığı mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır bu pozisyonda devam kararı verirken, Quaresma, Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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