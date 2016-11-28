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quaresma 1 numara!

QUARESMA 1 NUMARA!

Kara Kartal'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Siyah-Beyazlı formayla bu sezona adeta damgasını vurdu.

Tarih : 28 Kasım 2016, 09:40
Puan Ver : Quaresma 1 Numara!(10/10)11


Kara Kartal'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Siyah-Beyazlı formayla bu sezona adeta damgasını vurdu.



Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yoluna namağlup olarak devam eden Beşiktaş'ta bu sezon 17 karşılaşmaya çıkan Q7, takımına 3 gol ve 6 asistlik katkı yaparak ekibinin ön plana çıkan ismi oldu.



Attığı 3 golle Şampiyonlar Ligi'nde Aboubakar'la birlikte bu arenada takımının en skorer ismi olma ünvanını paylaşan 33 yaşındaki futbolcu, önceki günkü Başakşehir karşılaşmasında Marcelo'nun kaydettiği sayının asistini yaptı.



 



kaynak:fanatik








Etiketler: Quaresma  1  Numara    haber

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