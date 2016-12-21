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qualcomm'dan, power rangers filminde vr deneyimi

QUALCOMM'DAN, POWER RANGERS FİLMİNDE VR DENEYİMİ

Lionsgate'in 2017'de dünya genelinde gösterime girecek filmi Saban's Power Rangers'ın VR deneyimi için Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemcisi kullanılacak.

Tarih : 21 Aralık 2016, 12:44
Puan Ver : Qualcomm'dan, Power Rangers Filminde Vr Deneyimi(9/10)11


Lionsgate'in 2017'de dünya genelinde gösterime girecek filmi Saban's Power Rangers'ın VR deneyimi için Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemcisi kullanılacak.



 



Qualcomm; 2017'de Las Vegas'ta düzenlenecek Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda Saban's Power Rangers filminin sunacağı sanal gerçeklik (VR) deneyimi için yeni nesil global içerik şirketlerinden Lionsgate ile birlikte çalıştığını duyurdu. Lionsgate'in 2017'de dünya genelinde gösterime girecek filmi Saban's Power Rangers'ın VR deneyimi için Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemcisi kullanılacak.



Lionsgate'in 4 Mart 2017'de dünya genelinde gösterime girecek filmi Saban's Power Rangers 'ın; VR şeklinde deneyimlenmesi için yakında piyasaya sürülecek Qualcomm Snapdragon 835 amiral gemisi işlemcinin güç verdiği teknoloji kullanılacak. VR teknolojisi sayesinde izleyiciler sevdikleri Power Ranger zordlarının içerisine girerek güçlerini ve yeteneklerini kullanabilecek.



Qualcomm Technologies'in Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Kuzey Amerika-Avustralya Başkanı Mike Finley yaptığı açıklamada, “Lionsgate premium içeriklerden oluşan zengin portföyü ile inovatif ve kapsamlı hikayelere dayalı içeriklerin öncülüğünü yapıyor.  Power Rangers fanları için Snapdragon 835'te kullandığımız teknoloji ile heyecan verici bir sanal gerçeklik deneyimi yaratmak için Lionsgate ile çalışıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.



Power Rangers'ın 3D grafikleri ve videolardan oluşan VR deneyimi; film dünyasında tepkisel ve kapsamlı deneyimler yaratacak Snapdragon 835 işlemcinin birçok inovasyonunu da ortaya çıkaracak. Snapdragon 835 işlemci; yüksek VR kare oranları, kapsamlı ses, gerçek zamanlı işlenen 3D grafikler ve yüksek çözünürlüklü video içerikleri sunacak şekilde tasarlandı. Bu yeniliklerin mobile premium seviyede kapsamlı deneyimler getirmesi ve Power Rangers fanlarını aksiyonun merkezine yerleştirmesi bekleniyor.



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