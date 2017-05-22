Ankara Valisi Topaca, Öldürülen Teröristlerin Hedefini Açıkladı
Sahurda Peynir Yemenin Bu Faydasını Biliyor Muydunuz?
'tayfun Erdoğan Babası Emrah'tan Ev İstedi'
Sırrı Süreyya Önder'den Flaş Karar
Trump'ı Bekleyen İsrail'de Bir Araç Yayaların Arasına Daldı
Yunanistan Cumhurbaşkanına: Fenerbahçe Çok İyiydi
Fenerbahçe Ve Beşiktaş Arasında Dev Takas!
Tff'den Fenerbahçe'ye Kutlama
İşte Fenerbahçe'nin Kazandığı Para!
Kocaeli'de Fabrikada Yangın!
Bakanlık Evlerde Kullandığınız Onlarca Ürüne Toplatma Kararı Verdi
Dolar Ve Euro Haftaya Nasıl Başladı?
Otomotiv Devi Ceo'nun Görevine Son Verdi
Füzeleri Test Ettiren Kim'den Seri Üretim Talimatı
Destiny 2 Ps4'te Bekleneni Veremeyebilir!
The Witcher Hayranlarına Müjde!
Facebook Messenger İçin Yeni Özellik Geldi
Galaxy Note 7R Ne Zaman Çıkacak?
Oneplus Yeni Amiral Gemisinin İsmini Açıkladı
Artık Herkes Youtube'den Mobil Canlı Yayın Yapabilecek

qualcomm ve google daydream için işbirliği kararı aldı

QUALCOMM VE GOOGLE DAYDREAM İÇİN İŞBİRLİĞİ KARARI ALDI

Konumsal izleme özelliğine sahip bağımsız Daydream başlıklarına Qualcomm'un güçlü Snapdragon 835 VR platformu güç verecek.

Tarih : 22 Mayıs 2017, 11:52
Puan Ver : Qualcomm Ve Google Daydream İçin İşbirliği Kararı Aldı(8/10)7


Konumsal izleme özelliğine sahip bağımsız Daydream başlıklarına Qualcomm'un güçlü Snapdragon 835 VR platformu güç verecek.



Qualcomm, Google I/O 2017 Konferansı'nda, Qualcomm Snapdragon 835 VR platformunun güç vereceği bağımsız Daydream VR başlığı referans tasarımını geliştirmek için Google ile işbirliğine gittiklerini duyurdu. Yeni geliştirmeler, Qualcomm Technologies ve Google'ın başlığın akıllı telefonlarda çalışmasını sağlayan önceki işbirliği üzerine edildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Qualcomm Technologies, Inc. Ürün Yönetiminden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Keith Kressin, “Google ile birlikte bir kez daha çalışmaktan ve Snapdragon'un üst seviye deneyimlerini sunacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şirketlerimiz aynı vizyonu paylaşıyor: Herkesin, kablolar tarafından sınırlanman, zengin VR deneyimlerini akıllı telefonlarından veya özel VR başlığından faydalanmasını mümkün kılmak.” dedi.



Yeni geliştirmeler, 2016 sonbaharında duyurusu yapılan Snapdragon 821 ve 820 işlemcilerin desteklediği Daydream-uyumlu cihazlara ek olarak yapıldı. Google ile senelerdir devam eden çalışmaların sonucu olarak artık kullanıcılar, Daydream ile akıllı telefonlarında veya bağımsız şekilde VR deneyimlerini yaşayabilecek.



Google'ın Sanal Gerçeklikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Clay Bavor ise açıklamasında şunları söyledi: “Qualcomm ile yakın işbirliği sonucu geliştirilen bağımsız Daydream başlık referans tasarımı sayesinde üreticiler, VR cihazları için yeni kategoriler sunabilecek. Bu başlıkta, VR için gerekli olan her şey var. Her şey başlığın içerisine yerleştirildi ve kullanımı da başa takmak kadar kolay. Bu başlık sahip olduğu WorldSense özelliği ile harici bir ekipmana ihtiyaç duymadan konumsal izleme yapabiliyor. Başlıkların bu yılın sonunda raflardaki yerini almasını planlıyoruz.”



Yeni bağımsız Daydream başlık referans tasarımı izleme kameraları ve diğer sensörler için de özellikler kullanıyor. Bu sayede Google'ın başlık içerisine yerleştirdiği Tango tabanlı izleme teknolojisinden en iyi şekilde faydalanılıyor.



Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850: Masalar renkleniyor








Etiketler: Qualcomm  Ve  Google  Daydream  İçin  İşbirliği  Kararı  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER