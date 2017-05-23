

Gelecek sene Qualcomm tarafından amiral gemisi ürünlerde konumlanması beklenen yeni ürünü Snapdragon 845 hakkında detaylar gelmeye başladı.



Qualcomm tarafından gelecek yıl üretilmesine başlanacak olan ve amiral gemisi ürünlerde tercih edilecek olan yonga seti Snapdragon 845 hakkında detaylar yavaş yavaş geliyor. Yonga seti ARM çekirdeği üzerinde yükselecek.



Cortex-A75 temel alan ürün, ARM özelleştirme politikası üzerinde şekillenecek. İşlemci ayrıca enerji verimliliği konusunda oldukça iyi adımlar atarken de Adreno 630 grafik birimiyle de grafik konusunda üstün bir performans vaat ediyor. 10nm sürecinde üretilmesi de bu yonga setinin en büyük artılarından bir tanesi.



Bunun yanında hızlı UFS 2.1 depolama belleği versiyonu ve enerji verimliliği odağına alan LPDDR4X bellek standardına destek verilecek. 1.2Gbps veri transfer hızları sağlayan Cat. 18 LTE modem de bu yonga setinde bulunacak. WiFi AD kablosuz ağ standardı da unutulmayan özelliklerden bir tanesi olarak göze çarpıyor.



Gelecek yıl ilk çeyrekte piyasada olması beklenen yeni yonga setleri ile gelen cihazları görmemiz biraz daha zaman alacak gibi gözüküyor.



Bungie'nin Destiny 3 için planları var!