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Qualcomm, Snapdragon 835 İçin Ces 2017'yi Bekliyor
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qualcomm, snapdragon 835 için ces 2017'yi bekliyor

QUALCOMM, SNAPDRAGON 835 İÇİN CES 2017'Yİ BEKLİYOR

Qualcomm yeni yonga seti Snapdragon 835 modelini resmi olarak duyurdu. Ama yeni yonga seti hakkında daha fazla bilgi için CES 2017 fuarını beklemek zorunda kalacağız.

Tarih : 30 Aralık 2016, 14:10
Puan Ver : Qualcomm, Snapdragon 835 İçin Ces 2017'yi Bekliyor(7/10)8


Qualcomm yeni yonga seti Snapdragon 835 modelini resmi olarak duyurdu. Ama yeni yonga seti hakkında daha fazla bilgi için CES 2017 fuarını beklemek zorunda kalacağız.



 



Yakın zamanda Qualcomm 10nm FinFET teknolojisi kullanarak ürettiği yonga setini görücüye çıkardı. Gelen birtakım bilgilere göre  Galaxy S8'in bu yonga setine sahip olacağı söyleniyordu. Ancak ticari kullanıma ne zaman açılacağı hakkında net bir bilgi mevcut değil. Sadece elde olan tek bilgi Qualcomm tarafından sunulan zaman çizelgesi. Bu çizelgeye göre  2017 yılının ilk yarısında ticari cihazlarda kullanılmaya başlanacağı gözüküyor.



Son olarak  Qualcomm ise twitter üzerinden paylaştığı bir görselin ardından, yeni yonga seti hakkındaki daha detaylı bilgileri CES 2017'de açıklayacağını söyledi.



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