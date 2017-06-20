Qualcomm Smart Audio Platform, yüksek performanslı işlem gücünü, dünya sınıfı Bluetooth ve Wi-Fi bağlantıyı, gelişmiş uzak-alan ses yakalamayı, uyandırma kelimesi algılamayı, AllPlay çok odalı ses yayın teknolojisini ve ses ekosistemine desteği bir araya getiriyor.



Qualcomm Smart Audio Platform, yüksek performanslı işlem gücünü, dünya sınıfı Bluetooth ve Wi-Fi bağlantıyı, gelişmiş uzak-alan ses yakalamayı, uyandırma kelimesi algılamayı, AllPlay çok odalı ses yayın teknolojisini ve ses ekosistemine desteği bir araya getiriyor.



Qualcomm Çin'in Şenzen şehrinde yapılan ses ve müzik geliştirici konferansında; akıllı ve bağlantılı hoparlörlerin geliştirilmesini ve ticarileştirilmesini hızlandırmaya yardımcı olacak yeni Qualcomm Smart Audio Platform 'unu duyurdu.



Bu esnek çözüm APQ8009 ve APQ8017'yi temel alan iki Qualcomm SoC seçeneği ile gelecek olup OEM'lerin çeşitli ürün ve kategoriler için tam anlamıyla optimize edilmiş akıllı hoparlörler üretmesini sağlayacak bir dizi yazılım konfigürasyonu da bulunduruyor.



Bu entegre platform, benzersiz işlem kombinasyonlarını, bağlantı seçeneklerini; sesli kullanıcı arayüzlerini ve üst seviye ses teknolojilerini bir araya getirerek tüketicilerin kapsamlı özelliklere sahip yenilikçi akıllı hoparlörlere yönelik taleplerini de karşılayacak.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Qualcomm Technologies International Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Ses ve Müzikten Sorumlu Genel Müdürü Anthony Murray şunları söyledi; “Qualcomm Smart Audio Platformu yüksek performanslı işlem gücünü; dünya sınıfı Bluetooth ve Wi-Fi bağlantıyı, gelişmiş uzak-alan ses yakalamayı, uyandırma kelimesi algılamayı; AllPlay çok odalı ses yayın teknolojisini ve ses ekosistemine desteği tek bir çözümde sunuyor.



Geliştirme süresini düşürmek için gerekli donanım, yazılım ve araçları bir araya getirecek şekilde tasarlanan bu platform; bağlantılı platformlara geçiş yapmayı bekleyen geleneksel hoparlör üreticileri için ideal bir çözüm. Ayrıca bu platform; akıllı hoparlörlere yönelik gelecekte ortaya çıkabilecek uygulamalar konusunda sınırları zorlamayı isteyen üreticiler için de büyük bir esneklik sunuyor.”



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