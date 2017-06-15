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qualcomm – samsung ortaklığı sona mı eriyor?

QUALCOMM – SAMSUNG ORTAKLIĞI SONA MI ERİYOR?

Teknoloji dünyasının iki dev ismi arasında bir süredir devam eden ortaklık sona mı eriyor? Peki Qualcomm artık kiminle çalışacak? İşte detaylar.

Tarih : 15 Haziran 2017, 10:12
Puan Ver : Qualcomm – Samsung Ortaklığı Sona Mı Eriyor?(5/10)6


Teknoloji dünyasının iki dev ismi arasında bir süredir devam eden ortaklık sona mı eriyor? Peki Qualcomm artık kiminle çalışacak? İşte detaylar.



Bilindiği üzere Samsungve Qualcomm, Snapdragon 835için güçlerini birleştirme kararı almışlardı. Bu yonga setinin geliştirilmesi aşamasında beraber hareket eden ikili, aynı şekilde üretim aşamasında da önemli bir işbirliği sergilemişti. Daha da önemlisi, Samsung Snapdragon 835 yonga setinde önceliği kendisine alarak, bu alanda rakiplerine karşı önemli bir hamle gerçekleştirmişti.



Yonga seti üretiminde önemli bir noktada bulunan Samsung, geçtiğimiz sene bu alanda elde ettiği karın 1.78 milyar dolarını yani yaklaşık olarak yüzde 40'lık bir bölümünü Snapdragon 835satışlarından elde etti.



Samsung'un hem yonga seti üretiminden, hemde bu yonga setinin önceliğini kendine alarak telefon satışlarından elde ettiği başarı diğer firmaların da iştahını kabarttı.



Kısa süre önce LG'nin Qualcommile ciddi bir görüşme gerçekleştirdiği ve önümüzdeki dönemde geliştirilecek olan yeni Snapdragon 8XX'te öncelik talep ettiği iddia edilmişti. Fakat geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir rapordaQualcomm'un TSMCile anlaşma aşamasında olduğu ortaya çıktı.



Eğer ikili anlaşabilirse, seneyeQualcomm'un yonga seti üretiminin önemli bir bölümü TSMCtarafından gerçekleştirilecek. Elbette bu anlaşmanın sağlanması TSMC'nin iş yüküyle de doğrudan orantılı. Zira firma şu aralar Apple A11ve Helio X30üretimini devam ettiriyor.



Bu anlaşmanın gerçekleşmesi halinde, Samsung'un önemli bir gelir ve prestij kaybı yaşayacağını söylesek sanırım pek de yanılmış olmayız.



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Etiketler: Qualcomm    Samsung  Ortaklığı  Sona    Eriyor    haber

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