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qualcomm, apple'a karşı dava açtı

QUALCOMM, APPLE'A KARŞI DAVA AÇTI

Apple'ın bu yılın başında üç farklı dava açtığı Qualcomm, Amerikalı teknoloji devine karşı dava açtı. Uzun süredir birlikte çalışan iki şirket arasındaki gerilim büyüyor.

Tarih : 14 Nisan 2017, 11:22
Puan Ver : Qualcomm, Apple'a Karşı Dava Açtı(5/10)5


Apple'ın bu yılın başında üç farklı dava açtığı Qualcomm, Amerikalı teknoloji devine karşı dava açtı. Uzun süredir birlikte çalışan iki şirket arasındaki gerilim büyüyor.



Bildiğiniz gibi Apple ve Qualcomm şu sıralar yasal bir kavganın içindiler. Apple bu yılın başında Qualcomm'a karşı yasal süreç başlattı ve Amerikalı işlemci üreticisine karşı üç farklı dava açtı. Apple bu davalardan birinde şirketin kendisine ödemesi gereken parayı ödemediğini iddia etti ve 145 milyon dolar tazminat istedi. Bir diğer davada ise şirketin bu alandaki hakimiyetini kötüye kullanarak patent hakları için gereğinden fazla para istediği iddia edildi.



Qualcomm, Apple'ın bu suçlamalarına ve açtığı davalara kayıtsız kalmadı. İşlemci üreticisi Apple'a karşı dava açtı. Apple tarafından kendisine yöneltilen toplam 389 suçlamanın hepsini reddeden şirket, bunun yanı sıra Apple'ın sözleşmelerini ihlal ettiği gerekçesiyle karşı dava başlattı. Şirketin ileri sürdüğü bir diğer iddia da Apple'ın Qualcomm işlemcili iPhone 7'lerin full performans vermesine izin vermediği. İddiaya göre Apple, hem Qualcomm işlemcili iPhone 7'lerin performansını sınırlandı hem de bu telefonların üstün performanslarının ortaya çıkmasını engelledi.



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Etiketler: Qualcomm  Apple  A  Karşı  Dava  Açtı    haber

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