Yeni bir TV almak isteyenlerin şu sıralar kafası karışık olabilir. Yeni çıkan QLED ve OLED arasındaki farklar neler? Hangisi size göre?



Yeni bir TV almak isteyenlerin şu sıralar kafası karışık olabilir. Yeni çıkan QLED ve OLED arasındaki farklar neler? Hangisi size göre?



TV ve ekran teknolojileri söz konusu olduğunda etrafta çok sayıda kısaltmanın bulunduğunu siz de fark etmişsinizdir. LED, LCD, VA, IPS gibi kısaltmalara son dönemlerde OLED ve QLED de katıldı. OLED bir süredir hayatımızda olsa da QLED'i çoğumuz yeni duyduk. QLED'i daha sık duymaya başladığımız bu günlerde kullanıcıların da kafasında bazı soru işaretleri oluşuyor. İnsanlar QLED ve OLED arasındaki farklar neler diye soruyorlar.



QLED ve OLED arasındaki farklar nedir diye kıyaslamaya başlamadan önce bu teknolojilere biraz daha geniş açıdan bakalım. Dünyanın en büyük TV üreticileri arasında ilk iki sırayı Güney Koreli iki şirket alıyor. Bunların ilki Samsung, ikincisi ise LG. Bu iki şirket aynı zamanda dünyanın en büyük panel üreticileri arasında ve TV'lerinin panellerini kendileri üretiyor. Her iki şirket de kendine ait ekran teknolojileri geliştiriyor.



Adını daha uzun süredir duyduğumuz OLED ya da uzun adıyla Organic Light Emitting Diode, LG Display'e ait bir teknoloji. OLED paneller sadece LG Display tarafından sadece LG televizyon modelleri için değil Philips, Panasonic ve yakında Sony için de üretiliyor.



Samsung ise her geçen gün daha popüler hale gelen OLED teknolojisine rakip olarak QLED adını verdiği yeni bir ekran teknolojisini duyuralı çok olmadı. 2017'de satışa çıkacak üst seviye birçok Samsung TV modelinde bu teknolojiye yer veriliyor. QLED, Samsung'a göre Quantum Dot LED TV'nin kısaltması.



Her iki teknoloji de temelde birbirinden çok farklı ve belli avantaj ve dezavantajları var. Şimdi QLED ve OLED arasındaki farklar nelermiş bir göz atalım.



Önce LED/LCD Neydi Onu Hatırlayalım



Samsung'un QLED teknolojisine göz atmadan önce LCD/LED teknolojisinden bahsetmek gerekiyor çünkü QLED bu teknolojinin üzerinde yükseliyor. Şu an piyasada satılan televizyonların çoğunun kullandığı LCD/LED ekranlar uzun süredir hayatımızda. Basitçe anlatmak gerekirse LCD/LED ekranlar LED arka ışıklandırma ve RGB piksellerin yer aldığı LCD panelden oluşuyor. LED ışıklandırmadan gelen ışık bu piksellerden geçerek LCD panel üzerinde renk ve parlaklık oluşmasını sağlıyor.



Bu tip ekranlardaki en büyük sorun siyah rengin çok iyi yansıtılamaması. Bu ekranlarda karanlık alanlar piksellerdeki ışık engelleyen filtreler ya da belli bölgelerdeki ışığın şiddetini azaltarak sağlanıyor. Ancak, genelde LED ışık kaynakları ekranın kenarlarına yerleştirildiği için ekrandaki herhangi bir noktada tam bir siyahlık yakalamak pek mümkün olmuyor. Bazı üst seviye modellerde ekranın arkası tamamen LED ışıklandırma ile kaplanıyor. Böylece istenilen bölgelerin ışığı kısılarak daha iyi bir siyah elde edilebiliyor.



Genel olarak LCD/LED ekranlar piyasada en çok bulunan, en uygun fiyatlı ve uzun süredir kullanılmaları nedeniyle standartlaşmış bir teknoloji. Bazı dezavantajları olsa da görüntü kalitesi açısından gayet iyi seviyeler.



Ancak teknoloji asla durmaz ve hep daha fazlasını ister işte bu yüzden Samsung, bu teknolojiye yeni bir yaklaşım getirerek QLED'i ortaya çıkardı.



QLED Nedir?



Quantum Dot LED TV teknolojisi aslında temelde LED/LCD ekranlarla aynı prensipte çalışıyor. Ancak QLED bir pazarlama numarası olmaktan çok öte, gerçekten yenilikçi bir teknoloji ve ekran teknolojisinin geleceğinin temellerini atabilir. QLED ekranlar “kuantum noktaları” kullanıyor. Bu yöntem şimdilik sadece Samsung tarafındna kullanılsa da ileride bu mimariyi temel alarak farklı ekran teknolojileri de geliştirilebilir.



Kuantum noktaları çok küçük boyutlu moleküllerden oluşuyor. Bu moleküllere ışık vurulduğunda kendilerine ait farklı renkli ışık yayıyorlar. Samsung'un QLED TV serisindeki modellerde kuantum noktaları bir katman halinde LED arka ışıklandırmanın önüne yerleştirilmiş. Gelen ışık kuantum noktası katmanından geçerek LCD katmanına aktarılıyor. QLED'ler özel yapıları sayesinde çok daha canlı ve gerçekçi renkler oluşturabiliyor.



Ekranlarda parlaklık arttığında ya da azaldığında renklerin soluklaşmaya başladığını hepimiz biliyoruz. QLED ekranlar bu durumu değiştirmeyi hedefliyor. Çok yüksek parlaklık seviyelerinde bile QLED'lerde renkler soluklaşmıyor, canlı ve parlak kalmaya devam ediyorlar. Genel olarak bakıldığında QLED ekranlar renk derinliği, canlılığı, parlaklığı ve gerçekçiliği konusunda çok iddialı.



Ancak şimdilik bu teknolojinin bazı dezavantajları da var. Örneğin iddia edilen canlı ve parlak renk avantajı şu an için büyük ölçüde HDR içerikler için geçerli. HDR içerikler yaygınlaşmadan QLED'in avantajlarından çok fazla faydalanamayabiliriz.



OLED Nedir?



LG'ye ait bir teknoloji olan OLED, LCD/LED ve dolayısıyla QLED teknolojisinden temel olarak çok farklı bir yapıda. Şu an için piyasadaki en pahalı TV modellerinin genelde OLED olmasının ardında yatan sebep de bu farklı mimari.



OLED ekranlarda panelin arkasından ya da kenarlarından yapılan bir ışıklandırma yok. Bunun yerine OLED panellerdeki her bir piksel minik birer LED'den oluşuyor. Bu LED'ler içinden akım geçip geçmemesine bağlı olarak yanıyor ya da tamamen kapanıyor. OLED TV'lerde renk mavi ya da sarı OLED kristallerinin oluşturduğu ışığın farklı konfigürasyonlardaki kırmızı veya yeşil filtrelerden geçirilmesiyle oluşturuluyor.



Bu mimarinin sonucunda OLED ekranlar çok hassas bir şekilde bölgesel olarak ekrandaki görüntü karanlık hale getirilebiliyor. Ayrıca LED'ler tamamen kapatılabildiği için sonsuz kontrast ve çok derin siyah renk elde edilebiliyor. OLED'lerin bir diğer avantajı ise “motion blur” denilen hızlı görüntü değişimlerinde ortaya çıkan bulanıklığın çok az hale gelmesi. OLED ekranlar, her bir pikselin ayrı birer LED olması nedeniyle çok hızlı renk değiştirebiliyorlar. Bu sayede çok düşük tepki süreleri elde ediliyor.



OLED ekranlar yapıları gereği kontrast oranı ve çok derin siyah renk verebilmeleri ile öne çıkıyor. Ancak QLED'lere göre en çok öne çıkan dezavantajları daha az parlak olmaları ayrıca renkler konusunda da QLED seviyesinde bir gerçekçilik sunamıyorlar.



OLED teknolojisinin en büyük dezavantajı ise yüksek bir maliyet ile birlikte yüksek bir fiyat politikasına sahip olması. QLED teknolojisi buna karşın piyasada daha oturmuş ve fiyat/performans oranı ile de daha cazip olduğunu söylemeliyiz. Yine de bir tercih yaparken kişisel olarak sizin için hangi özelliklerin daha önemli olduğuna, neye daha çok dikkat ettiğinize karar verip ona göre QLED ya da OLED tercihi yapmanızı tavsiye ederiz.



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