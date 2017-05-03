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qled ve oled arasındaki farklar neler?

QLED VE OLED ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

Yeni bir TV almak isteyenlerin şu sıralar kafası karışık olabilir. Yeni çıkan QLED ve OLED arasındaki farklar neler? Hangisi size göre?

Tarih : 03 Mayıs 2017, 10:10
Puan Ver : Qled Ve Oled Arasındaki Farklar Neler?(8/10)8


Yeni bir TV almak isteyenlerin şu sıralar kafası karışık olabilir. Yeni çıkan QLED ve OLED arasındaki farklar neler? Hangisi size göre?



TV ve ekran teknolojileri söz konusu olduğunda etrafta çok sayıda kısaltmanın bulunduğunu siz de fark etmişsinizdir. LED, LCD, VA, IPS gibi kısaltmalara son dönemlerde OLED ve QLED de katıldı. OLED bir süredir hayatımızda olsa da QLED'i çoğumuz yeni duyduk. QLED'i daha sık duymaya başladığımız bu günlerde kullanıcıların da kafasında bazı soru işaretleri oluşuyor. İnsanlar QLED ve OLED arasındaki farklar neler diye soruyorlar.



QLED ve OLED arasındaki farklar nedir diye kıyaslamaya başlamadan önce bu teknolojilere biraz daha geniş açıdan bakalım. Dünyanın en büyük TV üreticileri arasında ilk iki sırayı Güney Koreli iki şirket alıyor. Bunların ilki Samsung, ikincisi ise LG. Bu iki şirket aynı zamanda dünyanın en büyük panel üreticileri arasında ve TV'lerinin panellerini kendileri üretiyor. Her iki şirket de kendine ait ekran teknolojileri geliştiriyor.



Adını daha uzun süredir duyduğumuz OLED ya da uzun adıyla Organic Light Emitting Diode, LG Display'e ait bir teknoloji. OLED paneller sadece LG Display tarafından sadece LG televizyon modelleri için değil Philips, Panasonic ve yakında Sony için de üretiliyor.



Samsung ise her geçen gün daha popüler hale gelen OLED teknolojisine rakip olarak QLED adını verdiği yeni bir ekran teknolojisini duyuralı çok olmadı. 2017'de satışa çıkacak üst seviye birçok Samsung TV modelinde bu teknolojiye yer veriliyor. QLED, Samsung'a göre Quantum Dot LED TV'nin kısaltması.



Her iki teknoloji de temelde birbirinden çok farklı ve belli avantaj ve dezavantajları var. Şimdi QLED ve OLED arasındaki farklar nelermiş bir göz atalım.



Önce LED/LCD Neydi Onu Hatırlayalım



Samsung'un QLED teknolojisine göz atmadan önce LCD/LED teknolojisinden bahsetmek gerekiyor çünkü QLED bu teknolojinin üzerinde yükseliyor. Şu an piyasada satılan televizyonların çoğunun kullandığı LCD/LED ekranlar uzun süredir hayatımızda. Basitçe anlatmak gerekirse LCD/LED ekranlar LED arka ışıklandırma ve RGB piksellerin yer aldığı LCD panelden oluşuyor. LED ışıklandırmadan gelen ışık bu piksellerden geçerek LCD panel üzerinde renk ve parlaklık oluşmasını sağlıyor.



Bu tip ekranlardaki en büyük sorun siyah rengin çok iyi yansıtılamaması. Bu ekranlarda karanlık alanlar piksellerdeki ışık engelleyen filtreler ya da belli bölgelerdeki ışığın şiddetini azaltarak sağlanıyor. Ancak, genelde LED ışık kaynakları ekranın kenarlarına yerleştirildiği için ekrandaki herhangi bir noktada tam bir siyahlık yakalamak pek mümkün olmuyor. Bazı üst seviye modellerde ekranın arkası tamamen LED ışıklandırma ile kaplanıyor. Böylece istenilen bölgelerin ışığı kısılarak daha iyi bir siyah elde edilebiliyor.



Genel olarak LCD/LED ekranlar piyasada en çok bulunan, en uygun fiyatlı ve uzun süredir kullanılmaları nedeniyle standartlaşmış bir teknoloji. Bazı dezavantajları olsa da görüntü kalitesi açısından gayet iyi seviyeler.



Ancak teknoloji asla durmaz ve hep daha fazlasını ister işte bu yüzden Samsung, bu teknolojiye yeni bir yaklaşım getirerek QLED'i ortaya çıkardı.





 



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