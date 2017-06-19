Televizyon teknolojisinin günümüzde geldiği en üst nokta olan QLED teknolojisi nedir, nasıl çalışır, avantajları nelerdir diye soranlar aradıkları cevapları burada bulacak.



Televizyon teknolojisinin günümüzde geldiği en üst nokta olan QLED teknolojisi nedir, nasıl çalışır, avantajları nelerdir diye soranlar aradıkları cevapları burada bulacak.



Son yıllarda önemli gelişmelerin yaşandığı televizyon teknolojisinde, panel bakımından gelinen en son noktada QLED adı verilen teknoloji bulunuyor. Samsung tarafından geliştirilen QLED teknolojisi, daha önceleri geliştirilen belli bazı yöntemlerin iyileştirilmesi ve yenilenmesiyle oluşturulmuş. Bu sayede QLED TV'lerin kendinden önceki modellerde karşılaşılan problemlere büyük oranda çözüm getirdiği iddia ediliyor.



Samsung'un QLED olarak kısalttığı bu yeni ve üst düzey teknolojinin tam adı aslında Quantum Dot Light Emitting Diode. Quantum Dot, Samsung'un daha önceleri de özellikle SUHD TV modellerinde yer verdiği bir yöntemdi. Ancak QLED ile bu yöntem çok daha gelişmiş bir hale geldi.



QLED kısaltmasının başındaki Q harfini temsil eden Quantum Dot aslına bakılırsa fizikteki kuantum ifadesine atıf yapıyor. Fizikte kuantum kabaca, bir fiziksel varlığın etkileşime girebilecek en küçük miktarı anlamına geliyor. QLED TV'lerde kullanılan Quantum Dot yönteminde de inanılmaz derecede küçük boyutlardaki noktalardan faydalanılıyor.



Quantum Dot



Samsung, Quantum Dot teknolojisini ilk olarak 2015 yılında kullanmaya başladı. 2015 ve 2016 model SUHD TV'lerde bulunan bu teknoloji 2017'de evrim geçirerek QLED TV'lerde yer alıyor. Quantum Dot teknolojisinin geliştirilme amacının arkasında OLED panellerin sahip olduğu bazı eksikliklerin giderilmesi yatıyor.



Quantum Dot teknolojisinin çalışma prensibinin ardında çok gelişmiş bir teknoloji bulunuyor. Quantum Dot özelliğine sahip televizyonlarda koruyucu cam ile LED arka aydınlatma katmanlarının arasında çok ince ekstra bir katman yerleştirilmiş. Bu katman, boyutları 2 ile 10 nanometre arasında değişen, bir saç telinden bile defalarca ince olan, çok küçük parçacıklardan meydana geliyor. Quantum Dot ya da kuantum noktaları olarak dile getirilen şey de aslında tam olarak bu küçük parçacıklar.



Bu kuantum noktalarına ışık verildiğinde her biri farklı bir renk yayıyor. Kuantum noktalarının yaydıkları renkler boyutlarına göre değişiyor. Boyu 10 nm'ye yakın olan noktalar ışık tayfının kırmızı tarafına yakın renkler verirken, boyutları 2 nm'ye kadar ulaşan daha küçük kuantum noktaları ise ışık tayfının mavi tarafına yakın renkleri yayıyor.



Temel olarak bu şekilde çalışan Quantum Dot teknolojisi, bu yıl piyasaya sunulan QLED ile çok daha gelişmiş bir şekle kavuşuyor.



QLED ile Yaşanan Evrim



Samsung'un 2017'de piyasaya çıkardığı üst düzey televizyon modellerinde yer alan QLED teknolojisi ise Quantum Dot yönteminin çok daha gelişmiş bir halini bizlere sunuyor. Daha önceki TV modellerinde kuantum noktaları, sadece LED arka ışıklandırmadan gelen ışıkla renk veriyordu. QLED TV'lerde bulunan kuantum noktaları ise farklı bir prensiple çalışıyor.



QLED teknolojisinin temelini oluşturan yeni kuantum noktalarının çekirdekleri ve dış kabukları çok özel bir metal alaşımla üretilmiş. Bu yeni kuantum noktaları TV'ye güç verildiğinde kendi ışığını yayabilecek şekilde çalışıyorlar. Bu yöntemin iki avantajı var. İlki, LED aydınlatmaya ek olarak kendi ışıklarını da yayan kuantum noktaları sayesinde daha parlak görüntü elde edilebiliyor. İkincisi ise noktaların her birinin ekrandaki görüntüye göre tek tek kapanabilmesiyle daha derin siyahlar elde edilebilmesi.



QLED'in Avantajları



Samsung, QLED teknolojisini geliştirirken daha önceki yöntemlerin aşamadığı bazı durumların üstesinden gelmeyi hedeflemiş. QLED birçok açıdan bunu başarmış gözüküyor. TV'lerde görüntü kalitesini doğrudan etkileyen parlaklık ve renk gerçekliği konularının her biri için QLED bir çözüm getiriyor.



Öncelikle parlaklığı ele alırsak, QLED hem kullandığı LED arka aydınlatma hem de yeni kuantum noktalarının kendi ışığıyla yüksek parlaklık sunabiliyor. Samsung'un yeni QLED televizyon modelleri 1500-2000 nit parlaklık sunabiliyor.



OLED panellerin en iddialı olduğu renk doğruluğu ve kontrast konusunda da QLED çok başarılı sonuçlar verebiliyor. Tamamen açılıp kapanabilen kuantum noktaları sayesinde OLED'in çalışma prensibine benzer bir yapıda olan QLED paneller sonsuz kontrast oranına yakın sonuç elde edebiliyor. Her biri farklı renk veren kuantum noktalarının bir milyardan fazla renk verdiği belirtiliyor.



Bu özellikleriyle QLED şu an için TV teknolojisinde gelinmiş en ileri noktayı temsil ediyor. Gelişmiş renk doğruluğu ve yüksek parlaklığı bir arada sunabilen henüz başka bir teknoloji yok. Bu da standart görüntülerin yanı sıra HDR içerikler için de QLED'i en avantajlı teknoloji haline getiriyor.



