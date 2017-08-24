Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Azerbaycan ekibi Qarabag, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oldu.

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Azerbaycan'ın Agdam şehrinde oynanan maçta rakibini Madatov'un tek golüyle 1-0 yenen Qarabag, Danimarka deplasmanında oynanan maçta rakibi Kopenhag'a 2-1 yenilmesine rağmen deplasman golü avantajıyla birlikte turu geçti ve gruplara kaldı. Kurulduğu tarihten beri ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Qarabag, Azerbaycan'da Devler Ligi'ne kalan ilk takım olarak tarihe geçti.

Kaynak: haberinburada