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QARABAĞ, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ İLK AZERBAYCAN TAKIMI OLARAK TARİHE GEÇTİ


Qarabağ, Şampiyonlar Ligi'ndeki İlk Azerbaycan Takımı Olarak Tarihe Geçti
Tarih : 24 Ağustos 2017, 00:40
Puan Ver : Qarabağ, Şampiyonlar Ligi'ndeki İlk Azerbaycan Takımı Olarak Tarihe Geçti(8/10)4

Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Azerbaycan ekibi Qarabag, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oldu.

TARİH YAZILDI

Azerbaycan'ın Agdam şehrinde oynanan maçta rakibini Madatov'un tek golüyle 1-0 yenen Qarabag, Danimarka deplasmanında oynanan maçta rakibi Kopenhag'a 2-1 yenilmesine rağmen deplasman golü avantajıyla birlikte turu geçti ve gruplara kaldı. Kurulduğu tarihten beri ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Qarabag, Azerbaycan'da Devler Ligi'ne kalan ilk takım olarak tarihe geçti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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