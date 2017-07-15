PYD/YPG AZEZ'DE SİVİLLERE TOP VE HAVANLA SALDIRDI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI
Suriye'nin Kilis'e komşu Azez ilçesine terör örgütü PYD/YPG tarafından sivillerin bulunduğu yerleşim yerlerine top ve havan mermileriyle düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Ölenlerden biri bebek.
PYD/YPG sivilleri hedef almaya devam ediyor. Suriye'nin Kilis'e komşu Azez ilçesinde terör örgütü PYD/YPG'nin mermileri bir bebeği vurdu. Top ve havan mermileriyle düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
YİNE SİVİLLERE SALDIRDILAR
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG tarafından Azez'de bulunan sivillerin oturduğu yerleşim yerlerine havan ve topla saldırı düzenlendi. Saldırıda biri çocuk 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
SİVİLLER SALDIRILARI PROTESTO EDİYOR
Geçen hafta da Mare de düzenlenen ve terör örgütünün sık sık hedef aldığı Azez'deki siviller, eylem yapıp PYD/YPG'ye tepki gösterileri düzenledi.
Kaynak: haberinburada
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