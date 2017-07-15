Suriye'nin Kilis'e komşu Azez ilçesine terör örgütü PYD/YPG tarafından sivillerin bulunduğu yerleşim yerlerine top ve havan mermileriyle düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Ölenlerden biri bebek.

PYD/YPG sivilleri hedef almaya devam ediyor. Suriye'nin Kilis'e komşu Azez ilçesinde terör örgütü PYD/YPG'nin mermileri bir bebeği vurdu. Top ve havan mermileriyle düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

YİNE SİVİLLERE SALDIRDILAR

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG tarafından Azez'de bulunan sivillerin oturduğu yerleşim yerlerine havan ve topla saldırı düzenlendi. Saldırıda biri çocuk 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

SİVİLLER SALDIRILARI PROTESTO EDİYOR

Geçen hafta da Mare de düzenlenen ve terör örgütünün sık sık hedef aldığı Azez'deki siviller, eylem yapıp PYD/YPG'ye tepki gösterileri düzenledi.

Kaynak: haberinburada