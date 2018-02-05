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Pyd'ye Destek Verdiği İçin Futboldan Men Edilen Deniz Naki: Tff'nin Kararı Umrumda Değil
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PYD'ye Destek Verdiği İçin Futboldan Men Edilen Deniz Naki: TFF'nin Kararı Umrumda Değil

PYD'YE DESTEK VERDİĞİ İÇİN FUTBOLDAN MEN EDİLEN DENİZ NAKİ: TFF'NİN KARARI UMRUMDA DEĞİL

Terör örgütü PYD'ye destek videosu yayınlamasının ardından futboldan men edilen Deniz Naki, "TFF'nin kararı umrumda değil. Beni pek fazla etkilemiyor artık." dedi.

Tarih : 05 Şubat 2018, 10:20
Puan Ver : Pyd'ye Destek Verdiği İçin Futboldan Men Edilen Deniz Naki: Tff'nin Kararı Umrumda Değil(10/10)6

Almanya'nın Köln kentinde, PKK terör örgütüne yakın bir internet sitesine konuşan Deniz Naki, Zeytin Dalı Harekatı hakkında iftiralarda bulundu. Afrin operasyonuna karşı insanları meydanlara çağırıp ömür boyu men cezası almasıyla ilgili konuşan Deniz Naki, şunları söyledi:

"CEZA BENİM UMRUMDA DEĞİL"

"Türkiye'de futbol lisansım ömür boyu iptal edilerek bana 272 bin TL para cezası verdiler. Açıkçası ceza verip vermemeleri beni fazla etkilemiyor artık. Umursamıyorum da. Açıkcası futbol yaşamım devam eder mi etmez mi ya da farklı alanlarda çalışmalara girer miyim, girmez miyim, çok fazla net değil henüz. Zaten bu olaylardan sonra çok fazla da düşünemedim."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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