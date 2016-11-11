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pyd/pkk elebaşısı bundestag'ta!

PYD/PKK ELEBAŞISI BUNDESTAG'TA!

Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elebaşı Salih Müslim, Almanya Federal Meclisi'nde (Bundestag) Sol Partili milletvekilleriyle görüştü.

Tarih : 11 Kasım 2016, 09:45
Puan Ver : Pyd/Pkk Elebaşısı Bundestag'ta!(9/10)6


Almanya Federal Meclisi'nin içinde bulunan lokantada yaklaşık iki saat Sol Partili Milletvekilleri Sevim Dağdelen ve Heike Haensel ile yemek yiyen ve görüşen Müslim, çıkışta beraber fotoğraf da çektirdi.



Görüşmenin Alman Federal Meclisi'nin, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele kapsamında Alman askerlerinin İncirlik üssündeki görev sürelerinin 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatılması yönünde hükümetin 12 Ekim'de aldığı kararı tartışması esnasında gerçekleşmesi dikkati çekti.



Yakasında misafir kartı taşıyan Salih Müslim ve beraberindeki heyet, daha sonra Bundestag yerleşkesinden ayrıldı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Pyd/Pkk  Elebaşısı  Bundestag  Ta    haber

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