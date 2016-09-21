O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

pyd'nin başı salih müslim'den u dönüşü

PYD'NİN BAŞI SALİH MÜSLİM'DEN U DÖNÜŞÜ

Daha önce yaptığı açıklamalarla sık sık Türkiye'nin Suriye politikasını eleştiren ve bölgede bağımsız bir Kürt devleti hayalini kuran terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin lideri Salih Müslim çark etti.

Tarih : 21 Eylül 2016, 13:24
Puan Ver : Pyd'nin Başı Salih Müslim'den U Dönüşü(0/10)


Daha önce yaptığı açıklamalarla sık sık Türkiye'nin Suriye politikasını eleştiren ve bölgede bağımsız bir Kürt devleti hayalini kuran terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin lideri Salih Müslim çark etti.Fırat Kalkanı operasyonu için "Kasımpaşa kafası Cerablus'a toslamıştır, sonuçları Türkiye'ye çok kötü olacak" diye küstah tehditlerde bulunan Müslim son yaptığı açıklamada "Suriye'de bağımsız Kürt devleti istemiyoruz,birleşik Suriye istiyoruz" dedi.








Etiketler: Pyd  Nin  Başı  Salih  Müslim  Den  U  Dönüşü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER