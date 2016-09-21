PYD'NİN BAŞI SALİH MÜSLİM'DEN U DÖNÜŞÜ
Daha önce yaptığı açıklamalarla sık sık Türkiye'nin Suriye politikasını eleştiren ve bölgede bağımsız bir Kürt devleti hayalini kuran terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin lideri Salih Müslim çark etti.
Daha önce yaptığı açıklamalarla sık sık Türkiye'nin Suriye politikasını eleştiren ve bölgede bağımsız bir Kürt devleti hayalini kuran terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin lideri Salih Müslim çark etti.Fırat Kalkanı operasyonu için "Kasımpaşa kafası Cerablus'a toslamıştır, sonuçları Türkiye'ye çok kötü olacak" diye küstah tehditlerde bulunan Müslim son yaptığı açıklamada "Suriye'de bağımsız Kürt devleti istemiyoruz,birleşik Suriye istiyoruz" dedi.
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