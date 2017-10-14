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PYD'li karı - koca 2 aylık takip sonucu yakayı ele verdi

PYD'Lİ KARI - KOCA 2 AYLIK TAKİP SONUCU YAKAYI ELE VERDİ

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren terör örgütü PYD üyesi karı - koca, 2 aylık teknik takip sonrası Malatya'da yakalandı.

Tarih : 14 Ekim 2017, 01:10
Puan Ver : Pyd'li Karı - Koca 2 Aylık Takip Sonucu Yakayı Ele Verdi(10/10)6

Suriye'den yasa dışı yollarla yurda giren terör örgütü PYD/YPG ve YPJ üyesi 2 kişi Malatya'da yakalandı.

KENTTE TESPİT EDİLDİ

Malatya'da polis ekipleri, Suriye'deki çatışma ortamından yararlanarak kaçak yollarla ülkeye giren terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile kadın yapılanması YPJ üyesi 'Sozdar' kod adlı Serhada Serko ile eşi 'Givar' kod adlı Mahmut Mustafa'nın kentte olduğunu tespit etti.

ÖRGÜT ÜYESİ ÇİFT GÖZALTINA ALINDIYapılan 2 aylık teknik takip sonrası bu sabah erken saatlerde yapılan operasyon ile örgüt üyesi çift gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Örgüt üyesi olduklarını kabul eden çift, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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