

Güvenlik kaynaklarınca hazırlanan raporlar, terör örgütünün Suriye'de Türkmenlere yönelik baskılarını açıkça ortaya koyuyor.







Bu raporlara göre başta ABD olmak üzere koalisyon devletlerinin desteği ile DAEŞ terör örgütüne karşı yürüttüğü çatışmalarda başarı sağlayan ve Tel Abyad ilçe merkezi ile çevresinde hakimiyet sağlayan PYD, bölgedeki Türkmenlere yönelik "etnik temizlik", "göçe zorlama" gibi baskılarını her geçen gün artırıyor.







Türkiye'nin yaptığı tüm uyarılara kulak tıkayan terör örgütü, ABD ve zaman zaman Esed'in de desteği ile bu etnik temizlik ve göçe zorlama faaliyetlerini sürdürüyor.







Bu kapsamda, dün PKK/PYD terör örgütü unsurlarının, nüfusunun çoğunluğu Türkmen olan Hammam Turkuman, El Manara ve Zebakiye köylerinde yaşayan yaklaşık 90 aileyi göçe zorladığının açıkça görüldüğü kaydedildi.