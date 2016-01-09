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PYD YANLIŞ KOORDİNAT VERDİ, RAKKA'DA SİVİLLER CANINDAN OLDU


PYD YANLIŞ KOORDİNAT VERDİ, RAKKA'DA SİVİLLER CANINDAN OLDU
Tarih : 09 Ocak 2016, 10:45
Puan Ver : Pyd Yanlış Koordinat Verdi, Rakka'da Siviller Canından Oldu(9/10)9


ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait harp uçaklarının, verilen yanlış koordinatlardan ötürü Rakka'nın kuzeyinde sivil yerleşim yerini bombalaması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin yaşamını yitirdiği iddia edildi.



YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI



Söz konusu bombardımanda 8'i çocuk 11 sivilin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığını öne süren kaynaklar, yaralananların bölgedeki sahra hastanelerine kaldırıldığını aktardı.



MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ



Bu arada Rakka mahalli koordinasyon komitesi de olayı doğrulayarak koalisyon güçlerine ait harp uçaklarının saldırılarında bölgede büyük maddi hasarın meydana geldiğini ifade etti.



Rakka'nın kuzeyinde koalisyon güçlerinin hava şemsiyesiyle ilerleyen PYD güçleri, ele geçirdiği ilçe, şehir ve köylerde binlerce Arap ve Türkmeni yerlerinden ederek bölgede etnik temizlik yaptı.








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