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pyd, tel abyad sınır kapısını kapattı

PYD, TEL ABYAD SINIR KAPISINI KAPATTI

PYD'e Kobani'deki çatışmaları bahane ederek Tel Abyad sınır kapısını geçişlere kapattı. Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler sınır kapısında kaldı.

Tarih : 30 Haziran 2015, 10:22
Puan Ver : Pyd, Tel Abyad Sınır Kapısını Kapattı(8/10)7


Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan PYD ile ÖSO'nun denetiminde bulunan Tel Abyad sınır kapısı geçişlere kapatılınca, Suriye Tel Abyad'a geçmek isteyen Suriyeli vatandaşların bekleyişi devam ediyor. 22 Haziran'da IŞİD terör örgütünün hakimiyetinde bulunan Tel Abyad sınır kapısı PYD ve ÖSO'nun eline geçti. 22 Haziran'dan bugüne kadar Tel Abyad sınır kapısında herhangi hareketlilik yaşanmazken, Kabani'de meydana gelen patlama nedeniyle Tel Abyad sınır kapısı güvenlik nedeniyle halen geçişlere açılmadı. Diğer yandan sınırda yaşanacak hareketliliğe karşı, askeri araçlar sınırda konuşlandırılmış durumda olduğu gözlemlendi.

Akçakale ilçesi karşısında bulunan Suriye Tel Abyad sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle sivillerin geçişlerine izin vermemesi sonucu, ülkelerine dönmek isteyen Suriyeli vatandaşlar, Akçakale sınır kapısında bekleyişleri devam ediyor. Ancak ilerleyen günlerde Tel Abyad sınır kapısının geçişlere açılacağı bildirildi.








Etiketler: Pyd  Tel  Abyad  Sınır  Kapısını  Kapattı    haber

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