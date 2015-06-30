

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan PYD ile ÖSO'nun denetiminde bulunan Tel Abyad sınır kapısı geçişlere kapatılınca, Suriye Tel Abyad'a geçmek isteyen Suriyeli vatandaşların bekleyişi devam ediyor. 22 Haziran'da IŞİD terör örgütünün hakimiyetinde bulunan Tel Abyad sınır kapısı PYD ve ÖSO'nun eline geçti. 22 Haziran'dan bugüne kadar Tel Abyad sınır kapısında herhangi hareketlilik yaşanmazken, Kabani'de meydana gelen patlama nedeniyle Tel Abyad sınır kapısı güvenlik nedeniyle halen geçişlere açılmadı. Diğer yandan sınırda yaşanacak hareketliliğe karşı, askeri araçlar sınırda konuşlandırılmış durumda olduğu gözlemlendi.



Akçakale ilçesi karşısında bulunan Suriye Tel Abyad sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle sivillerin geçişlerine izin vermemesi sonucu, ülkelerine dönmek isteyen Suriyeli vatandaşlar, Akçakale sınır kapısında bekleyişleri devam ediyor. Ancak ilerleyen günlerde Tel Abyad sınır kapısının geçişlere açılacağı bildirildi.