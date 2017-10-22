PYD, SURİYE'NİN EN BÜYÜK PETROL SAHASINI ELE GEÇİRDİ
Terör örgütü PKK/PYD, Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki ülkenin en büyük petrol sahasını ele geçirdi.
Terör örgütü PKK/PYD, Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki ülkenin en büyük petrol sahasını ele geçirdi.
PETROL SAHASINI ELE GEÇİRDİLER
Terör örgütü PKK/PYD'nin 9 Eylül'de ABD desteğiyle başlattığı Deyrizor operasyonu kapsamında kentin kuzey kırsalında ilerleyişi devam ediyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Suriye'nin Irak sınırına hakim Deyrizor'un doğu kırsalında bulunan ve ülkenin en zengin petrol yatağı olarak bilinen El-Ömer petrol sahası terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolüne geçti.
RAKKA'DAN TAKVİYE OLARAK GELDİLER
Öte yandan PKK/PYD'nin, DEAŞ'ın Rakka kent merkezinden tamamen çekilmesinin ardından bazı örgüt üyelerini Deyrizor'a takviye amaçlı gönderdiği öğrenildi.
Terör örgütü PKK/PYD, 23 Eylül'de de Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi "Konoko"yu işgal etmiş ardından bu ay başlarında Cafra petrol sahasını ele geçirmişti.
AA'nın harita alan ölçümlerine göre PKK/PYD, Suriye topraklarının yaklaşık dörtte birini işgal ediyor. Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusunda ülkenin en büyük petrol sahaları bulunuyor. DEAŞ son 3 yıldır, söz konusu petrol sahalarından milyonlarca dolar gelir elde etmişti.
Kaynak: haberinburada
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