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PYD KÜRTLERİ KATLEDİYOR!


PYD KÜRTLERİ KATLEDİYOR!
Tarih : 02 Temmuz 2015, 15:17
Puan Ver : Pyd Kürtleri Katlediyor!(5/10)6


Cephetül İslami Kürdi; yani Kürt-İslam Cephesi. 2012'nin Aralık ayında kurulan bu örgüt o günden bu yana Suriye silahlı muhalefeti saflarında rejime karşı mücadele ediyor. Geçtiğimiz aylarda, Suriye'nin en büyük silahlı gruplarından Ahrar-ı Şam hareketi ile birleşen ve bu hareketin Kürt kanadı olarak çalışmalarını sürdüren Suriye Kürt-İslam Cephesi lideri Abdullah El-Kürdi Yenişafak'a konuştu. 


 


PYD REJİMLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE


 


PKK'nın Suriye yapılanması PYD'nin rejimle işbirliği yaptığını, Kürtlerin rejim aleyhtarı gösterilerini şiddetle bastırmaya çalıştığını vurgulayan El Kürdi, “Afrin'de, Kamışlı'da, Amude'de, Kobani'de sokağa dökülen Kürtler PYD tarafından katledildi. Kürt halkının Esed aleyhine gösteri yapması bizzat PYD tarafından yasaklandı. PYD kendini adeta maşa olarak kullandırttı. Şu an PYD ve rejim İran'ı Suriye işgaline teşvik etmek için aynı saftalar" ifadelerini kullandı. Dünyada yaygın olan 'Suriye'deki tüm Kürtlerin PYD'li olduğu' algısının kökten yanlış olduğunu ifade eden El Kürdi, “PYD Suriye'de Kürt halkının yüzde 10'unu temsil ediyor" dedi.


 


MUHALİF KÜRTLER SÜRGÜN EDİLİYOR


 


YPG'nin ele geçirdiği bölgelerde Arap ve Türkmen unsurlara yönelik bir etnik temizlik yaptığı iddialarına da değinen El Kürdi, şunları söyledi: “PYD'nin Arap ve Türkmenlere yaptığı tehciri tedirginlikle izliyoruz ama tüm haberciler tehciri sadece Arap ve Türkmenler üzerinden okuyor. Neden hiçbir gazeteci gelip PYD'nin kendisine muhalif Kürt gençlerine yönelik giriştiği tehciri yazmıyor? Şu anda muhalif Kürt halkı PYD tarafından Türkiye'ye, Irak Kürdistanı'na veya Avrupa'ya göçe mecbur ediliyor. Ancak kimse bundan bahsetmiyor. Kürt halkının değeri bu kadar ucuz mu? Suriye Kürtlerinin yaklaşık yüzde 80'i Suriye dışına göç etmeye mecbur edildi."


 


DEAŞ KIYAFETİ GİYMİŞ YPG'LİLER SALDIRDI


 


İstihbarat birimleri ve güvenlik bürokrasisine yansıyan, Tel Abyad'dan kaçan köylüler tarafından da teyit edildiği belirtilen bilgilere göre, Suriye'nin kuzeyindeki köylerde etnik temizlik yaptığı öne sürülen YPG, 30 Haziran'da DEAŞ militanlarının kıyafetlerini giyerek Tel Abyad'ın iki köyüne saldırdı.








Etiketler: Pyd  Kürtleri  Katlediyor    haber

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