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pyd köye havanla saldırdı: 5 ölü

PYD KÖYE HAVANLA SALDIRDI: 5 ÖLÜ

TERÖR örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD tarafından Fırat Kalkanı harekatının sürdüğü El Bab yakınlarındaki Azez'in Cibrin Köyü'ne havanla saldırı düzenlendi.

Tarih : 23 Şubat 2017, 12:14
Puan Ver : Pyd Köye Havanla Saldırdı: 5 Ölü(10/10)9


TERÖR örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD tarafından Fırat Kalkanı harekatının sürdüğü El Bab yakınlarındaki Azez'in Cibrin Köyü'ne havanla saldırı düzenlendi. Saldırıda köyde bulunan 2'si çocuk 3'ü kadın 5 kişi yaşamını yitirdi.



Türkiye sınırının terör unsurlarından temizlenerek güvenli hale getirilmesi için geçen yıl 24 Ağustos'ta Fırat Kalkanı Harekatı başlatıldı. 184 gündür sürdürülen harekat ile desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri Cerablus ile Azez arasındaki bölgeyi terör unsurlarından temizleyerek, iç kesimlere doğru inmeye başladı. Son olarak terör örgütü DEAŞ'ın kalesi konumundaki El Bab'da DEAŞ unsurlarının geride bıraktıkları tuzaklanmış patlayıcıların imhası da titizlikle devam ediliyor.



 



kaynak:haberler








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