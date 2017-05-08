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pyd karaçok'taki dolarlarının peşine düştü

PYD KARAÇOK'TAKİ DOLARLARININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Terör örgütü PYD/PKK, TSK'nın Karaçok Dağı'na saldırısının ardından üsten kaybolan dolarları arıyor. Örgüt, kaybolan dolarların seri numaraları üzerinden Kamışlı'daki döviz simsarlarını kontrol ediyor.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 14:33
Puan Ver : Pyd Karaçok'taki Dolarlarının Peşine Düştü(8/10)9


Terör örgütü PYD/PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) vurduğu Karaçok Dağındaki üssünde sakladığı ve operasyon sonrasında kaybolan ABD dolarlarının peşine düştü.



Suriye'nin Haseke ilinin Kamışlı ilçesindeki PYD/PKK, TSK'nın 25 Nisan'daki operasyonunun hemen ardından ortadan kaybolan büyük miktardaki parayı arıyor.



Karaçok Dağındaki üste saklanan dolarların, enkaz kaldırma çalışmalarında bulunamaması üzerine, örgüt elebaşları, çok sayıda militanın ifadesini aldı. Ancak paraların izine rastlanmadı.



Bunun üzerine, örgüt ilçede döviz simsarlığı yaptığını bildiği kimselerin peşine düştü. Kaybolan dolarların seri numaralarını çıkartan örgüt, simsarların ifadelerini alarak üzerlerindeki dolarları incelemeye başladı.



 



kaynak:yenişafak








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