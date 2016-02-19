

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nde konuşlu hava savunma sistemlerinden dün ve bugün atılan füzelerle Suriye'deki PYD hedefleri vuruldu.



Kırıkhan İlçesi'nin Çamsarı, Aygırgölü ve Kürtnasır Köyleri arasındaki tepede konuşlu Stinger ve I-Hawk füzelerinden oluşan hava savunma sistemlerinden dün saat 22.00 sıralarında Suriye'nin Afrin kenti ve civarındaki PYD noktalarına füze atıldı. 4-5 füze atışı yapılırken, füzeler gecenin karanlığında ilçedeki yerleşim yerlerinden de izlendi.



Aynı noktadan bugün sabahın erken saatlerinde de yine füze atışı yapılarak PYD hedeflerinin vurulduğu kaydedildi.



ORGENERAL ABİDİN ÜNAL O BATARYAYI ZİYARET ETMİŞTİ



Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Abidin Ünal, 10 Şubat tarihinde Hatay Ziyaretdağı'nda konuşlu HAWK Bataryasını ziyaret etmişti.



Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Abidin Ünal beraberinde Hava Savunma Komutanı Hava Korgeneral Nihat Kökmen ile 10 Şubat 2016 tarihinde Hatay Ziyaret Dağı'ndaki 21'inci HAWK Batarya Komutanlığı ve Keltepe'deki 208 Numaralı Taşınabilir Hava Radar Kıta Komutanlığı'nı ziyaret edip intikalde bulunan HAWK Sisteminde incelemelerde bulunup görev ve faaliyetler hakkında bilgi almıştı.