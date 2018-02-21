PYD ESAD'LA TERÖRİST KORİDORU İÇİN STRATEJİK TEL RIFAT'I GÖRÜŞÜYOR
Mehmetçik karşısında büyük bir bozgun yaşayan YPG, lojistik destek için nefes borusu olarak gördüğü Tel Rıfat için Esad rejimiyle görüşüyor.
Terör örgütü PKK ile Esad arasındaki pazarlığın konusu Afrin merkezinden Tel Rıfat'a kaydı. Mehmetçik ve ÖSO karşısında büyük bir bozgun yaşayan ABD destekli PKK, lojistik destek için nefes borusu olarak gördüğü Tel Rıfat konusunda rejimle görüşüyor.
TEL RIFAT'TAN SİLAH TERÖRİST VE MÜHİMMAT GÖNDERİLECEK
Tel Rıfat için anlaşma zemini aranan görüşmelerde Esad, ABD'nin Münbiç üzerinden göndereceği silah, mühimmat ve terörist desteğinin Afrin'e girmesini sağlayacağı garantisini veriyor. PKK, Esad hakimiyetindeki Nubl ve Zehra bölgesinden Afrin'e silah-mühimmat taşırken, bu faaliyeti kendi kontrolündeki Tel Rıfat üzerinden yapamıyor. Çünkü buna Türkiye izin vermiyor. Yoğun bir hareketlilik durumunda bölge, Türk savaş uçaklarınca vuruluyor.
AFRİN'DEN SONRA SIRADA TEL RIFAT VAR
Zeytin Dalı Harekâtı devam ederken, Rusya ve Türkiye'nin Afrin'in TSK destekli ÖSO güçleriyle teröristlerden temizlenmesi konusunda ise herhangi bir görüş ayrılığı yaşamıyor. Esed rejimi güçleri, halen Afrin'den çekilen Rus askerleriyle birlikte Tel Rıfat güneyinde bulunuyor. Tel Rıfat bölgesini izlemeye alan ve bölgeye zaman zaman bombalar yağdıran Türkiye, buraya henüz kara operasyonu düzenlemedi. Tel Rıfat hattına yönelik taarruzun Afrin merkezinin PKK'dan temizlenmesi sonrası başlaması bekleniyor.
Kaynak: Yenişafak
Kaynak: haberinburada
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