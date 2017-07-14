PYD BÖLGESİNDEN TÜRKİYE'YE TACİZ ATEŞİ!
Kilis'in karşısındaki Suriye'nin terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Parsa Dağı bölgesinden, Türkiye tarafına sabah saatlerinde taciz ateşi açıldı.
TOP ATIŞLARIYLA HEDEF ALINDI
Ateşin açıldığı bölge, uluslararası angajman kuralları çerçevesinde sınır hattında konuşlu birlikler tarafından top atışlarıyla hedef alındı.
MİSİLİYLE ATEŞ ALTINA ALINDI
Belirlenen hedefler, fırtına ve obüslerle misliyle ateş altına alındı. Sınırdaki top atışlarının sesi, kent merkezinden de duyulurken, bölgeden yükselen dumanlar Kilis kent merkezinden de görülüyor.
Kaynak: haberinburada
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