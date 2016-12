Pvp serverler haricinde internet üzerinde oynanan oyunlar için adı üstünde internet üzerinden oynandığından dolayı kesinlikle internet şarttır.Dosyaları neden indiriyoruz o zaman ? Dosyaları kotalı oyuncularda oynayabilsin diye indiriyorsunuz.Kotalı interneti olan oyuncular oyunu oynarken indirilen veriler nedeni ile kotayı sürekli aşacaktır ancak dosyalar bir sefer indikten sonra oyuna ait veriler oyun oynanırken daha az veri indirilecek ve oyuncu rahatlıkla istediği oyunu oynayabilecek.Bahsetmiş olduğumuz indirilebilen dosyalara sahip olan oyun metin2 adındaki efsane oyundur.Efsane dediğimize bakmayın yaşayan efsane olarak düzeltebiliriz.Hala günümüzde yeni online oyunlara taş çıkartacak kadar kaliteli pvp server adresleri ile dimdik ayakta duruyor.Sorunun cevabına gelecek olursak , kesinlikle internetsiz oynamak mümkün değildir.Satın alınan oyunların bile multiplayer bölümü yani internet ile çoklu oyuncular ile oynanabilir .



Metin2 Pvp Okuyarak Mı Deneyerek Mi Öğrenilir ?



Metin2 pvp için ne kadar çok fonksiyon varmış , dediğiniz zaman henüz oyun hakkında yarısından fazla bilgi bilmiyorsunuzdur.Bildiğinizi sanabilirsiniz ancak metin2 pvp için her şeyi öğrenmiş olsanız bile her şeyi tam anlamı ile öğrenemiyorsunuz çünkü insan zihni bu kadarına müsaade etmeyecektir.Metin2 pvp her şeyin ezberlenmesi anlamına gelmez zaten.Metin2 pvp oyununda ezberleyerek başarı olunacağını düşünen varsa yanılgı içerisindedir.Metin2 pvp oyununda başarılı olmayı düşünen varsa kesinlikle sadece oyunu oynaması yeterlidir.Nasıl araba kullanmayı kitaptan öğrenmiyorsanız metin2 pvp oynamayı da öğrenerek öğrenemezsiniz ancak bilgi sahibi olabilirsiniz.Ehliyet alırken hem araba kullanmayı hem de bilgileriniz sınanır çünkü ikisi bir araya gelince gerçekten araba kullanırısınız.Metin2 pvp ile tamamen aynı sisteme sahiptir.Ne kadar bilirseniz o kadar iyi kullanırsınız karakteri.



Metin2 Pvp Serverler de Simya



Metin2 pvp serverler oyununda sık olarak kullanacağınız simya özellikle ejderha taşı sisteminde hep karşınıza çıkacaktır.Ejderha taşı simyasında karaktere yeni bonuslar eklenir ve bunun için sadece simya panelini açmanız yeterlidir.Simya paneli yok ne yapacağım ? O zaman ejderha taşı simyası olmayan bir pvp server tercih etmişsinizdir bu nedenle sevreri değiştirmelisiniz bunun içinde altı çizili kelimeden pvp serverlere ulaşarak eksiksiz sistemlere sahip olan pvp serverlere ulaşabilirisiniz.