PUYOL, GÖSTERİ MAÇINDA RAKİBİNİN AYAĞINI KIRIYORDU
Hırçınlığıyla tanınan eski futbolcu Carles Puyol, gösteri maçında eski Manchester United'lı Phil Neville'in ayağını, yaptığı sert müdahaleyle az kalsın kırıyordu.
Star Sixes turnuvasında İngiltere Milli Takımına karşı İspanya kaptanı olarak sahaya çıkan Carles Puyol futbolu bırakmasına rağmen Barceleno'da oynadığı zamanlar kadar mücadaleci bir ruhu olduğunu gösterdi.
PUYOL EZDİ GEÇTİ
Maç sırasında Puyol eski İngiltere Milli Takımı savunma oyuncusu Neville'e çok sert bir müdahale yaptı. Ayağını geri çekerek son anda ayağının kırılmasını engelleyen Phil Neville aldığı sert darbeden dolayı sahada acı içinde sendelemeye başladı.
ÖZÜR DİLEDİ
Puyol'un yaptığı sert müdahaleden çok maçın hakeminin müdahelenin topa olduğunu söyleyip oyunu devam ettirmesi olduğunu söyleyen Neville, Twitter hesabında "Pozisyon içi şaka yoluyla 'Futbol Sahalarında Gördüğüm En Kötü Müdahale' yorumunu yaptı. Bu yorum karşısında Carles Puyol'da Twitter hesabından ' Özür dilerim.. Umarım dizinde bir problem yok..Seni sakatlamak istemedim ' yazarak özür diledi.
Kaynak: haberinburada
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