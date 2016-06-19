

Sputnik'in haberine göre görüşmenin ne zaman gerçekleştiğini belirtmeyen Konaşenkov, "İki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki askeri işbirliği ve Suriye'deki aktif terörist gruplarla mücadeledeki işbirliğine ilişkin meseleler ele alındı" ifadelerini kullandı.