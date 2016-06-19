PUTİN'İN TALİMATIYLA ESAD'LA SÜRPRİZ GÖRÜŞME!
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Şoygu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Suriye'ye gittiğini belirtti.
Sputnik'in haberine göre görüşmenin ne zaman gerçekleştiğini belirtmeyen Konaşenkov, "İki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki askeri işbirliği ve Suriye'deki aktif terörist gruplarla mücadeledeki işbirliğine ilişkin meseleler ele alındı" ifadelerini kullandı.
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