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putin'in talimatıyla esad'la sürpriz görüşme!

PUTİN'İN TALİMATIYLA ESAD'LA SÜRPRİZ GÖRÜŞME!

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Şoygu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Suriye'ye gittiğini belirtti.

Tarih : 19 Haziran 2016, 10:25
Puan Ver : Putin'in Talimatıyla Esad'la Sürpriz Görüşme!(7/10)9


Sputnik'in haberine göre görüşmenin ne zaman gerçekleştiğini belirtmeyen Konaşenkov, "İki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki askeri işbirliği ve Suriye'deki aktif terörist gruplarla mücadeledeki işbirliğine ilişkin meseleler ele alındı" ifadelerini kullandı.








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