Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye gelen Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin'in Türk tatlılarına hayran olduğu ortaya çıktı.

BAKLAVA İKRAM EDİLDİ

Putin'in Türkiye ziyaretinde Türk tatlılarına olan zaafı olduğu öğrenilince, görüşmeler sırasında Putin'e ve ekibine baklava başta olmak üzere karışık Türk tatlıları ikram edildi.

BOL BOL TATLI YEDİLER

Putin'in de Türk tatlılarını överek büyük iştahla yediği öğrenildi. Rus heyetinin de tatlıları beğendiği ve bol bol yediği belirtildi.

Bu yıl beş kez bir araya gelen Putin ile Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde yine buluşacağı dile getirildi.

Kaynak: haberinburada