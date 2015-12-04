

Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesinden sonra krizi büyüten ve tehditkar konuşmalar yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hayatını araştırmak büyük cesaret istiyor. Putin'in biyografisinde hiç yer vermediği gerçek annesi Vera Putina, 87 yaşında ve Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in Metehi Köyü'nde yaşıyor. Vera Putina'nın anlattıklarını araştıran 2 gazeteci esrarengiz şekilde infaz edildi. Köyde hiç kimse bu konuyu konuşamıyor, konuşanlar ortadan kayboluyor. Taksiciler bile korkudan köye yolcu götürmüyor.







Rus gazeteci Artyom Borovik, Vera Putina'nın hayatını yazmak için araştırma yapmaya başlayınca 2000 yılında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir uçak kazasında öldü. Vera Putina'nın görüntülerini çeken ve olayı araştıran İtalyan gazeteci Antonio Rossi de Tiflis yakınlarında vurularak öldürüldü. Vera Putina, Gürcistan'da hâlâ gizemini koruyor.







1999 yılında Rus gizli servisi FSB'nin başında olan Vladimir Putin'in doğduğu 1950 ile çocukluğunun geçtiği 1960 yılları arasındaki hayatı hakkında hiçbir bilgi bulunmuyor. Putin'in kendi hazırladığı biyografisinde gerçek annesinden hiç bahsetmediği, olayı sakladığı biliniyor.







İddiaya göre annesinin evliliğini hazmedemeyen ve bu nedenle öldüğünü söyleyen Rus lider



Putin, gerçek hayatını içeren biyografisini özel kasasında saklıyor.







VERA PUTİNA: PUTİN'İN BABASI EVLİYDİ, BENİM DE SEVGİLİMDİ







Putin'in ‘Annem 1998'de öldü' demesine rağmen, Gürcistanlı Vera Putina, Rus liderin gerçek annesi olduğunu açıkladı. Putin 4 yaşında iken birlikte çektirdikleri fotoğrafı gösteren Vera Putina, Putin'in 4. sınıfa kadar köyün ilkokulunda öğrenim gördüğünü söyledi. Vera Putina, olayla ilgili şunları açıkladı:







"Putin'in babası Platon Privalov bir mekanikçiydi. Başkasıyla evliydi ama benimle de yaşıyordu. Putin, 1950 yılında doğdu. Daha sonra Giorgi Osepasvili adlı bir askerle evlendim ve Gürcistan'a yerleştim. Putin benim yanımdaydı. Fakat kocamın baskısı ile 1960 yılında Rusya'daki dedesi ve anneannesinin yanına bırakmak zorunda kaldım. Zorunlu olarak terk ettim. Ben çocukluğunda onu Vova diye çağırırdım."







DNA TESTİ DOĞRULADI







Putin'in annesi olduğunu reddettiği Vera Putina, "Gelin, benim DNA'mı alın. Oğlum ile karşılaştırın" demesine rağmen Ruslar bunu hiçbir zaman dikkate almadı. Gürcü gazeteciler ise Amerika'nın, Vera Putina'ya DNA testi uyguladıklarını ve Putin'in annesi olduğunu doğruladıklarını söyledi.







GÜRCİSTAN'DA İLKOKULA BAŞLADI







Vera Putina, oğlu Putin'in Tiflis'e bağlı Metehi köyünde 4. sınıfa kadar okuduğunu ve Gürcü uyruğuna kayıtlı olduğunu söyledi.







GÜRCÜ BASINININ İDDİASI







Rusya Devlet Başkanı Putin (65), annesinin öldüğünü söylemişti. Ancak annesi olduğunu açıklayan 87 yaşındaki Vera Putina'nın Gürcistan'ın Metehi köyünde yaşadığı ortaya çıktı. Gürcü basını DNA testi ile de bu haberin doğrulandığını iddia etti.