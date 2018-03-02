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Putin'in nükleer tehdidine NATO'dan rest!

PUTİN'İN NÜKLEER TEHDİDİNE NATO'DAN REST!

Son dakika... NATO'dan Putin'in nükleer tehdidine "Putin'in açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir" yanıtı geldi.

Tarih : 02 Mart 2018, 17:50
Puan Ver : Putin'in Nükleer Tehdidine Nato'dan Rest!(10/10)6

Putin'in NATO ülkelerine yönelik nükleer tehdidine NATO'dan yanıt geldi. Yapılan açıklamada, "Rusya'nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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