Son dakika... NATO'dan Putin'in nükleer tehdidine "Putin'in açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir" yanıtı geldi.

Putin'in NATO ülkelerine yönelik nükleer tehdidine NATO'dan yanıt geldi. Yapılan açıklamada, "Rusya'nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir" denildi.

Kaynak: haberinburada