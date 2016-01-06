

Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) yakınlığıyla bilinen 'Your news wire' adlı haber ve istihbarat sitesinde yer alan habere göre FSB, Türkiye ve ABD topraklarında gizli askeri operasyonlar yapmak için Rus Meclisi üyelerine bir öneri raporu sundu.







Putin'in direktifiyle hazırlanan ve akılalmaz iftiraları gerekçe gösteren rapora göre 'gizli ordu' diye tanınan Rus özel operasyonlar birliği 'Spetsnaz' komandolarına Türkiye topraklarında gizli operasyon yapılması için kanuni yetki verilmesi isteniyor.







HEDEF KAOS YARATMAK







İzin çıkması halinde daha önce de Ukrayna gibi ülkelerde görev alan gizli ordu üyeleri Türkiye'de kaos oluşturacak eylemler planlayacak.







Raporda Putin'in Türkiye'nin hava sahasına giren Rus uçağını düşürmesinden sonra takındığı tavırlar ve iftiralar bahane ediliyor. Türkiye'nin DAEŞ'e destek sağladığı yalanına sığınıp Rusya'nın bu tehdit karşısında topraklarımızda gizli operasyon yapılması yetkisi isteniyor. Rusya daha önce de mesnetsiz iddialarla DAEŞ'e destek konusunda Türkiye'yi suçlayarak DAEŞ petrollerini satın aldığını iddia etmiş ancak bu iddia hem Irak merkezi yönetimi hem de ABD tarafından yalanlanmıştı.



