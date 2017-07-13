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Putin'in aracındaki kırmızılı kadın kim! Kremlin'den açıklama geldi

PUTİN'İN ARACINDAKİ KIRMIZILI KADIN KİM! KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin'in aracından inişi sırasında otomobil içerisindeki kırmızı elbiseli kadın objektiflere takıldı. Kremlin'den "Aracın arka koltuğunda oturan kişi koruma" açıklaması geldi.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 01:20
Puan Ver : Putin'in Aracındaki Kırmızılı Kadın Kim! Kremlin'den Açıklama Geldi(9/10)5

Rus ordu TV kanalı "Zvezda" tarafından yayınlanan görüntü Rusya'da tartışma konusu oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Mercedes marka cipi kendisi sürerek manastıra gelişini ana haber bülteninde ekrana getiren kanalın yayınladığı 10 saniyelik görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

KIRMIZI ELBİSELİ KADIN GÖRÜLDÜ

Manastırın bahçesine araçla gelen Putin, arka koltuğuktaki ceketini almak için aracın arka kapısını açıyor, ve kapı açıldığında kamera net bir şekilde arka koltukta kırmızı elbiseli bir kadını görüntülüyor. Sadece elbisesi görünen kadın el işaretiyle "Ceketin bende değil" dercesine bahçede bulunan korumaları işaret ediyor. Ardından Putin alelacele cipin arka kapısını kapatıyor.

"KADIN KORUMALARINDAN BİRİ"

Kareler yıldırım hızıyla sosyal ağlarda binlerce paylaşım alırken, Kremlin Sarayı'ndan arka koltuktaki kırmızı elbiseli kadınla ilgili açıklama yaptı.

Putin'in basın danışmanı Dmitriy Peskova, "Aracın arka koltuğunda oturan kişi Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kadın korumalarından birisi" açıklamasında bulundu. Ancak kısa çekimin detaylarını izleyen titiz seyirciler "Bu kırmızı elbiseli kadın korumadan ziyade Putin'e emir verir gibi davranıyor. Tıpkı o ünlü fıkradaki gibi. Arka koltukta kimin oturduğunu bilmiyorum, ama şoförü Putin idi" gibi yorumlar yazdı.

Rusya'daki diğer TV kanallarının olay yaratan 10 saniyelik bölümü sansürlemesi ise dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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