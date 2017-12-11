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Putin'in Ankara Gündemi: Kudüs, Suriye ve Enerji

PUTİN'İN ANKARA GÜNDEMİ: KUDÜS, SURİYE VE ENERJİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, bu yıl 7. kez bir araya geliyor. Bugün gerçekleşecek görüşmede gündem Kudüs, Suriye ve enerji projeleri olacak.

Tarih : 11 Aralık 2017, 22:00
Puan Ver : Putin'in Ankara Gündemi: Kudüs, Suriye Ve Enerji(8/10)4

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Türkiye'yi ziyaret edecek ve Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Putin, Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya gelecek.

Ankara ve Moskova'dan yapılan resmi açıklamalarda iki liderin gündeminde ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararı, Suriye'deki son gelişmeler ve enerji projelerinin olacağı belirtildi.

1 YIL İÇİNDE 7'NCİ GÖRÜŞME

Bugün Ankara'da yapılacak görüşme, iki liderin bir yıl içinde 7'nci, Kasım 2015'te Türkiye'nin bir Rus askeri uçağını Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürmesiyle çıkan krizden sonra da 11'inci görüşmesi olacak.

ORTAK KUDÜS KAYGISI

İki lider, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararından bir gün sonra, yani Perşembe günü telefonda görüşmüş ve bu kararla ilgili kaygılarını dile getirmişti.

TÜRK AKIMI, AKKUYU VE S-400 SAVUNMA SİSTEMLERİ

Türkiye ile Rusya arasındaki enerji projelerinden biri, Karadeniz karasularından Türkiye'ye ulaşması planlanan ve Gazprom'un inşaatından sorumlu olduğu doğalgaz boru hattı projesi Türk Akımı. Gazprom, Türkiye üzerinden Avrupa'ya daha gazla gaz ihraç etmeyi hedefliyor.

İki ülke arasındaki bir diğer enerji projesi de Mersin'de Rusya'nın inşasına başladığı Akkuyu Nükleer Santrali.

Türkiye ayrıca, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alınması için sözleşmeleri imzaladı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kasım ayındaki açıklamasında "Rusya ile S-400 sistemleri tedariki için sözleşme imzalandı. Biri opsiyon olmak üzere iki S-400 sistemi sözleşme kapsamında tedarik edilecek. İlk S-400 sisteminin teslimatının 2019'da gerçekleşmesi planlanıyor" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Putin  İn  Ankara  Gündemi  Kudüs  Suriye  Ve  Enerji    haber

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