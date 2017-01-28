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putin'in adamlarından norveçli bilimadamına ilginç ziyaret!

PUTİN'İN ADAMLARINDAN NORVEÇLİ BİLİMADAMINA İLGİNÇ ZİYARET!

Norveç Nobel Ödül Komitesi Başkanı Olav Njolstad, 2015 yazında kendisini ziyaret eden iki Rus ajanının Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun Nobel Barış Ödülü'ne olası adaylığını engellemeye çalıştığını söyledi

Tarih : 28 Ocak 2017, 11:32
Puan Ver : Putin'in Adamlarından Norveçli Bilimadamına İlginç Ziyaret!(5/10)7


ABD ile Rusya arasındaki gerilim ve silahlanma yarışı hızla yükselirken, arka planda yaşanan bazı gelişmeler de Soğuk Savaş dönemini aratmıyor. İki ülkenin de 2015 yılında Nobel Ödül Komitesi'yle iletişime geçerek adaylıkları etkilemeye çalıştığının iddia edilmesi, Soğuk Savaş atmosferini yansıtan gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor.



Norveç medyasından NRK'ya konuşan Norveç Nobel Ödül Komitesi Başkanı Olav Njolstad, 2015 yazında iki Rus ajan tarafından ziyaret edildiğini öne sürdü.



Njolstad, Rus ajanların ziyaretinin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'ya Nobel Barış Ödülü verileceği yönündeki söylentilerin ardından gerçekleştiğini belirtti. Komite başkanı, Ukraynalı yetkililerin Oslo'daki ABD'li diplomatlara Poroşenko'nun adaylığı için mektup yazdığını söylerken, Rus ajanların kendisiyle bu konuyu konuştuklarını ve Poroşenko'nun adaylığını engellemeye çalıştıklarını ifade etti.



Njolstad, Rus ajanların bu hamlesi üzerine Norveç istihbaratıyla irtibata geçerek durumu bildirdi. Norveç karşı istihbarat birimi şefi Arne Christian Haugstoyl, Rus diplomatların medyada yer alan haberleri, Poroşenko'nun olası adaylığının önüne geçmek için kullandığını belirtti.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Rusya konsolosluğu ise ziyaretin rutin diplomatik ziyaretlerden biri olduğunu belirterek, bu ziyareti Rus istihbaratının yaptığını düşünmeyi 'paranoyakça' olarak tanımladı.



 



kaynak:habertürk








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