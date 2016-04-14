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PUTİN'E 12 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN ŞOK SORU?


PUTİN'E 12 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN ŞOK SORU?
Tarih : 14 Nisan 2016, 14:29
Puan Ver : Putin'e 12 Yaşındaki Çocuktan Şok Soru?(10/10)9


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün her yıl düzenli olarak gerçekleşen "Direkt hat" programı çerçevesinde 14. kez vatandaşların sorularını yanıtladı.



Bir çok ulusal sorunun yanında uluslararası sorulara da cevap veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 12 yaşındaki Varya Kuznetsova, Putin'e "batarsalar ilk kimi kurtaracağını; Erdoğan'ı mı yoksa Poreşenko'yu mu?" sorusunu sordu. Putin, bu soruya "Birisi boğulmaya karar verdiyse onu kurtarmak artık mümkün değildir" cevabını verdi.



Putin: Türk Halkı dostumuz, siyasilerle sorunumuz var



Başka bir soru üzerine Türkiye ile ilgili açıklamalarında Putin Rusya'nın düşman çemberinde kalmayacağından emin olduğunu belirterek, "Türkiye'yi dostumuz olarak görüyoruz. Türk halkı dostça ilişkilerimizi devam ettireceğimiz dostumuz olan bir halk. Fakat eylemleri düzgün olmayan siyasi kişilerle sorunumuz var ve buna gerektiği gibi tepki göstereceğiz" dedi.



Putin şu şekilde devam etti:



"Gördüğünüz üzere biz çok sakin çalışıyoruz. Ülkemiz kendisine karşı yapılan düşmanca eylemlere tepkisiz kalamaz. Kesinlikle tepki göstermemiz gerek yoksa başımıza çıkarlar. Böyle bir durum yeni tarihimizde oldu, buna geri dönülmesine izin veremeyiz. Çıkarlarımızı dikkate alarak tabi ki komşularımızda dahil olmak üzere tüm partnerlerimizle ilişkilerimizi geliştireceğiz."



"Direkt Hat" programı bu sene 14. kez düzenleniyor. Devlet Başkanı Putin ilk kez 24 Aralık 2001 yılında bu program kapsamında vatandaşların karşısına çıktı.



2015 yılında "Direkt Hat" programı 16 Nisan'da düzenlendi ve toplam 3 saat 57 dakika sürdü. Bu süre zarfında Rus lider 74 soruya cevap verdi, programı rekor düzeyde, 8,4 milyon seyirci izledi.








Etiketler: Putin  E  12  Yaşındaki  Çocuktan  Şok  Soru    haber

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