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Putin'den Türkiye yorumu: Anlaşmalarımız işe yarıyor

PUTİN'DEN TÜRKİYE YORUMU: ANLAŞMALARIMIZ İŞE YARIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya, Türkiye ve İran arasında, 2011'den beri iç savaşın hüküm sürdüğü Suriye konusunda varılan anlaşmaların işe yaradığını söyledi.

Tarih : 07 Mart 2018, 12:10
Puan Ver : Putin'den Türkiye Yorumu: Anlaşmalarımız İşe Yarıyor(10/10)6

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Suriye ile ilgili çarpıcı bir yorum geldi.

"ANLAŞMALAR İŞE YARIYOR"

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre Putin, "Bölge ülkeleri arasındaki ilişkiler ne kadar karmaşık olursa olsun, Türkiye ve İran'la masaya oturduk ve belirli anlaşmaların garantörü olduk. Bu anlaşmalar da işe yarıyor." ifadesini kullandı.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi yaparak Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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