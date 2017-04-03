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putin'den st. petersburg metrosundaki patlamayla ilgili ilk açıklama

PUTİN'DEN ST. PETERSBURG METROSUNDAKİ PATLAMAYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg metrosundaki patlamayla ilgili açıklama yaptı

Tarih : 03 Nisan 2017, 16:23
Puan Ver : Putin'den St. Petersburg Metrosundaki Patlamayla İlgili İlk Açıklama(9/10)7


 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, patlamanın ardından açıklama yaptı. Putin, ulusal güvenlik yetkilileriyle görüştüğünü ve patlamanın nedenini tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.



Putin, terör saldırısı dahil her seçeneği değerlendiklerini belirtti. Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanından rapor alan Putin, patlamalarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.



 



kaynak:habertürk








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