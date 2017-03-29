Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

putin'den rus ordusunda asker sayısını artırma kararı

PUTİN'DEN RUS ORDUSUNDA ASKER SAYISINI ARTIRMA KARARI

Rusya Devlet Başkanı Putin'in imzaladığı kararla, Rus ordusunda kadrolu asker sayısı 1 milyonu geçecek

Tarih : 29 Mart 2017, 12:15
Puan Ver : Putin'den Rus Ordusunda Asker Sayısını Artırma Kararı(10/10)7


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ndeki personel sayısının 1,88 milyondan 1,9 milyona çıkarılması yönünde karar imzaladı.



Rusya hükümetinin resmi internet sitesinde yayımlanan karara göre, 1 Temmuz 2017'den itibaren silahlı kuvvetlerdeki personel sayısı 1,88 milyondan 1,9 milyona çıkarılacak.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Putin  Den  Rus  Ordusunda  Asker  Sayısını  Artırma  Kararı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER