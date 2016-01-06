

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesine yönelik haberlerin doğrulanması, Pyongyang'ın nükleer silahlanmayı artırma yolunda attığı yeni bir adım anlamına gelir. Bu da uluslararası hukuk ve BMGK kararının alenen ihlal edilmesi demektir” ifadelerini kullandı.



Sputnik'in haberine göre “Test yapılmış olsun veya olmasın, yüksek askeri ve siyasi cepheleşme potansiyeli doğurabilecek bu tür davranışlar Kore yarımadasındaki gerginliği ciddi anlamda artırır” diyen Zaharova, taraflara sükûnet çağrısı yaptı: “Bu bağlamda tüm ilgili tarafları en üst seviyede sakin kalmaya ve Asya'nın kuzeydoğusunda kontrol edilemeyecek bir krize yol açacak adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz. 6'lı görüşmeler çerçevesinde Kore Yarımadası'ndaki sorunların giderilmesine yönelik tavrımızı ve bölgede barış ile güvenliğin sağlanması konusunda güvenilir bir sistem kurulması için hızlı şekilde bir diyalog geliştirilmesinden yana olduğumuzu yineliyoruz.”