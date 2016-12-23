PUTİN'DEN KARLOV SUİKASTIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Rusya Devlet Başkanı Putin, geleneksel yıl sonu basın toplantısında soruları yanıtlıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel yıl sonu basın toplantısında soruları yanıtlıyor.
Putin basın toplantısını, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesinin ardından Moskova'da düzenlenen cenaze törenine katılmak için ertelemişti.
Putin, Karlov suikastıyla ilgili, "Rusya cinayeti aydınlatma sürecini yakından takip edecek" dedi.
kaynak:habertürk
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