O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

putin'den istanbul açıklaması! bu yüzden gelmiyor

PUTİN'DEN İSTANBUL AÇIKLAMASI! BU YÜZDEN GELMİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'programının dolu olması' nedeniyle İstanbul'daki Dünya İnsani Zirvesi'ne katılamayacağı belirtildi.

Tarih : 20 Mayıs 2016, 17:22
Puan Ver : Putin'den İstanbul Açıklaması! Bu Yüzden Gelmiyor(9/10)10


Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'programının dolu olması' nedeniyle İstanbul'da düzenlenecek Dünya İnsani Zirvesi'ne katılmayacağını söyledi.



Peskov, "Devlet Başkanı Putin'in çalışma programı bu geziyi gerçekleştirmesine izin vermiyor. Programda bu gezi için, ne yazık ki, yer yok. Bu nedenle Rusya bu zirvede başka bir düzeyde temsil edilecek" dedi.



Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkesinin uluslararası insani işbirliğinin sorumluluk sahibi bir üyesi olması nedeniyle İstanbul'a heyet göndereceklerini söylemişti.








Etiketler: Putin  Den  İstanbul  Açıklaması  Bu  Yüzden  Gelmiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER