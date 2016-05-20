

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'programının dolu olması' nedeniyle İstanbul'da düzenlenecek Dünya İnsani Zirvesi'ne katılmayacağını söyledi.







Peskov, "Devlet Başkanı Putin'in çalışma programı bu geziyi gerçekleştirmesine izin vermiyor. Programda bu gezi için, ne yazık ki, yer yok. Bu nedenle Rusya bu zirvede başka bir düzeyde temsil edilecek" dedi.







Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkesinin uluslararası insani işbirliğinin sorumluluk sahibi bir üyesi olması nedeniyle İstanbul'a heyet göndereceklerini söylemişti.