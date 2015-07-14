Rusya Devlet Başkanı Putin, İran'la anlaşmanın yapılmasıyla ilgili 'dünya rahat bir nefes alabilir' dedi.



İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya'nın yürüttüğü nükleer müzakerelerde anlaşmaya varıldığı iddia etti.



Müzakerelere katılan dışişleri bakanlarının bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da Birleşmiş Billetler binasında biraraya gelecek. Görüşme sonrasında basın toplantısının yapılması bekleniyor.



Diplomatik kaynaklar da, 100 sayfalık anlaşma metninin neredeyse tamamının üzerinde uzlaşıya varıldığını sadece silah ambargosuyla ilgili görüş ayrılığının giderilmeye çalışıldığını belirtiyor.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif son açıklamasında bugün bir anlaşmanın mümkün olduğunu söylemişti.



Anlaşma genel olarak İran'ın nükleer programının kısıtlanmasını kabul etmesi karşılığında, yaptırımların gevşetilmesini kapsadığı kaydediliyor.



PUTİN'DEN FLAŞ NÜKLEER AÇIKLAMASI



Rusya Devlet Başkanı Putin, İran'la anlaşmanın yapılmasıyla ilgili 'dünya rahat bir nefes alabilir' dedi.