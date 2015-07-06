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PUTİN'DEN 'HAYIR' TELEFONU


PUTİN'DEN 'HAYIR' TELEFONU
Tarih : 06 Temmuz 2015, 16:28
Puan Ver : Putin'den 'hayır' Telefonu(9/10)6


Yunanistan'da dün gerçekleşen referandumda ‘hayır' oyunun önde gelmesinin ardından liderler arasındaki telefon trafiği sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras referandumun ardından bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



AFP'nin haberine göre, Putin telefonda Kremlin'in Yunanistan halkına desteğini vurguladı. Kremlin'den yapılan açıklamada, “Putin Yunan halkına, ülkelerinin yüzleştiği zorluklarla baş etme konusunda desteğini dile getirdi” denildi. Açıklamada görüşmenin Yunanistan'ın isteğiyle gerçekleştirdiği ifade edilirken, iki liderin “Rusya-Yunanistan işbirliğinin geliştirilmesi” konusunu da ele aldıkları bildirildi.








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