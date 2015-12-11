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PUTİN'DEN GÖZDAĞI: İMHA EDİN !


PUTİN'DEN GÖZDAĞI: İMHA EDİN !
Tarih : 11 Aralık 2015, 15:26
Puan Ver : Putin'den Gözdağı: İmha Edin !(6/10)5


Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanlığı'nın üst düzey komutanlarına konuştu. Geçen hafta “Umarım terörle mücadelede nükleer silahlara asla ihtiyaç duymayız” sözleriyle dikkat çeken Putin'den yine nükleer silah vurgusu geldi. "Rusya'nın stratejik nükleer gücünün etkisini artırma konusuna özellikle yoğunlaşmalıyız" diye konuştu.



Öte yandan Putin, komutanlara da "Çok sert davranmanızı emrediyorum. Rus askerlerini ya da sahadaki askeri yapılarımızı tehdit eden her hedefi hemen imha edin" diye konuştu.








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